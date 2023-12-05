Названа дата заседания СБ ООН по поставкам оружия Украине

«По устоявшейся и не очень приятной для них традиции, решили ответить сразу двумя заседаниями. 8 декабря в 10:00 по Нью-Йорку пройдет неформальное заседание СБ по “Формуле Арриа” по 10-летию событий на Майдане. Постараемся привлечь в качестве докладчиков непосредственных участников тех событий, во многом предопределивших незавидную судьбу Украины. А 11 декабря в 15:00 по Нью-Йорку (23:00 по Москве) состоится запрошенное нами заседание по поставкам западного оружия на Украину, там тоже планируется весьма интересный докладчик!», — рассказал он.