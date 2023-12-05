Названа дата заседания СБ ООН по поставкам оружия Украине
Первый зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский заявил, что 11 декабря пройдёт запрошенное Москвой заседание СБ ООН по теме поставок оружия Украине. Об этом Полянский написал в своём Telegram-канале.
Полянский уточнил, что заседание пройдёт в 15:00 по местному времени — 18:00 по мск. При этом зампостпреда заявил, что его западные коллеги продолжают удерживать внимание СБ ООН на теме украинского конфликта, при этом полностью игнорируя заседания по ситуации в секторе Газа.
«По устоявшейся и не очень приятной для них традиции, решили ответить сразу двумя заседаниями. 8 декабря в 10:00 по Нью-Йорку пройдет неформальное заседание СБ по “Формуле Арриа” по 10-летию событий на Майдане. Постараемся привлечь в качестве докладчиков непосредственных участников тех событий, во многом предопределивших незавидную судьбу Украины. А 11 декабря в 15:00 по Нью-Йорку (23:00 по Москве) состоится запрошенное нами заседание по поставкам западного оружия на Украину, там тоже планируется весьма интересный докладчик!», — рассказал он.
Ранее Полянский оценил риск исключения России из СБ ООН.