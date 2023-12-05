Россия и Иран подписали декларацию по противодействию санкциям

Главы МИД России и Ирана Сергей Лавров и Хосейн Амир Абдоллахиян подписали декларацию по противодействию односторонним санкциям. Об этом сообщается на сайте российского внешнеполитического ведомства.

Документ получил название — Декларация России и Ирана о путях и средствах противодействия, смягчения и компенсирования негативных последствий односторонних принудительных мер. Он включает в себя 16 пунктов.

В частности, декларация признает незаконным принятие каким-либо государством односторонних принудительных мер и призывает другие страны в таких случаях не признавать и не поддерживать эти ограничения. Также документ накладывает иммунитет на государственное и частное имущество и активы, в том числе банковские счета, облигации, недвижимость, консульские и дипломатические помещения и объекты.

«В случае экономического или финансового ущерба, понесенного в результате принятия односторонних принудительных мер, государство, которое своими действиями или экстерриториальным применением своих национальных законов причинило такие убытки затронутому государству, частным лицам и юридическим лицам, несет основную ответственность за компенсацию и возмещение ущерба», — говорится в шестом пункте текста.