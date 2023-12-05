Президент России Владимир Путин в ходе II заседание набсовета «Движения Первых» рассказал сокровенную историю из детства. Об этом пишет ТАСС.

По данным агентства, воспитанники медиацентра из Вологодской области попросили главу России назвать самое доброе детское воспоминание.

Путин пояснил, что это воспоминание слишком личное, но все же согласился ответить на вопрос.

«Мама поставила меня в угол, даже не помню, за что», — сообщил российский лидер.

Президент уточнил, что некоторое время мама ожидала, что он начнет просить прощения, но так и не дождалась этого, вытащила его из угла, поцеловала. И на этом вся история закончилась.