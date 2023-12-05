В Совфеде заявили о необходимости отрезать Украину от Черноморского побережья

Первый заместитель главы комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров заявил, что Украину следует отрезать не только от Азовского моря, но и от всего черноморского побережья. Соответствующее заявление он сделал в эфире радио Sputnik, комментируя намерение российских властей официально присвоить Азовскому морю статус внутреннего.

По словам Джабарова, для России ничего не поменяется, так как «мы давно считаем Азовское море внутренним морем». Тем не менее, закрепление подобного статуса является абсолютно необходимым шагом.

Сенатор напомнил, что Киев неоднократно пытался провоцировать столкновенияв Керченском проливе, который располагается рядом, поэтому сейчас следует «закрепить за Азовским морем принадлежность России.

«Я думаю, что этого шага [закрепления статуса] мало. Может быть, я скажу резкие слова, но нам необходимо отсечь Украину от Черноморского побережья, тогда перестанут прилетать беспилотники», — заявил Джабаров.

До этого депутат Госдумы от Крыма Михаил Шеремет заявил, что за Азовским морем планируют закрепить статус исключительно внутреннего водоема Российской Федерации, на него не будут распространяться принципы международного права.

Как сообщил депутат, профильный комитет Госдумы уже одобрил данный законопроект. В Госдуме, по словам Шеремета, постараются принять законопроект до конца года.