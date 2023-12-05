Путин призвал бороться с русофобией в учебных программах в Донбассе

Президент Владимир Путин заявил, что в Донбассе и в Новороссии еще многое предстоит сделать. Вместе нужно преодолевать разрушительное наследие сначала ползучей, а потом и открытой агрессивной националистической политики, которой следовали сменяющие друг друга власти в Киеве , подчеркнул он на заседании наблюдательного совета Общероссийского общественно-государственное движение детей и молодежи "Движение первых".

Путин считает очень важным, чтобы те возможности, которые дает "Движение первых" были доступны повсеместно - и в больших городах, и в маленьких поселках, и для детей из городов Донбасса и Новороссии. По его словам, организация состоялась и уже объединяет более четырех миллионов человек.