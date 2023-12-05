Названы самые популярные темы вопросов россиян для прямой линии с Путиным

Большая часть вопросов россиян для прямой линии с президентом Владимиром Путиным затрагивает здравоохранение и социальную сферу. Самые популярные темы раскрыли в «Общероссийском народном фронте» (ОНФ) в беседе с «Известиями».

Как сообщили в объединении, вопросы поступают в Центр обработки обращений практически каждую минуту. По словам руководителя ОНФ в Свердловской области Вадима Савина, большая часть обращений касаются здравоохранения, пенсий, различных пособий, образования, а также льгот для многодетных семей. Кроме того, многие россияне интересуются газификацией.

Координатор «Молодежки ОНФ» Дмитрий Митин рассказал, что россияне звонят целыми коллективами, чтобы задать волнующий их вопрос.

«Мы видим и пропускаем через сердце истории жизненные, иногда пожелания, иногда, конечно, и определенные проблемы», — поделился он.

Ранее в Кремле заявили, что задать вопрос Путину сможет даже президент Украины Владимир Зеленский. По словам пресс-секретаря российского лидера Дмитрия Пескова, спросить что-либо у главы государства можно из любой точки мира.