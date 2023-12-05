Володин: Законопроект о запрете «наливаек» принят в первом чтении

Законопроект о запрете «наливаек» приняли в первом чтении. Об этом во вторник, 5 декабря, заявил спикер Государственной думы Вячеслав Володин.

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— Принятое сегодня решение — это ответ на запрос общества, — написал он в своем Telegram-канале.

По его словам, в Госдуму поступает множество обращений от жителей многоквартирных домов, расположенных поблизости с подобными заведениями. Граждане опасаются за детей, а также страдают от неудобств, причиняемых «наливайками».

Такие кафе обходят норму закону, торгуя алкогольной продукцией по ночам. Спикер ГД подчеркнул, что регионы РФ получат право запрещать продажу пива, сидра и других алкогольных напитков в подобных кафе, а также ограничивать время продажи алкогольной продукции в точках общепита, расположенных в многоквартирных домах и поблизости.

Володин напомнил, что субъекты России уже наделили правом устанавливать требования к минимальной площади залов обслуживания, а также запрещать продажу крепкой алкогольной продукции.