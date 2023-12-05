В Госдуму внесли проект о признании Азовского моря внутренним водоемом
В Госдуму внесен законопроект о признании Азовского моря внутренним морем России, сообщил депутат Госдумы от Крымского региона Михаил Шеремет.
Он пояснил, что на море с таким статусом больше не распространяются действия и принципы международного законодательства, «так как восторжествовала историческая справедливость и Украина утратила здесь статус прибрежного государства», передает его слова РИА «Новости».
Он подчеркнул, что депутаты постараются принять документ до конца года.
В июне Госдума приняла закон о денонсации договора России и Украины о сотрудничестве в использовании Азовского моря и Керченского пролива.