Аксенов заявил об увольнениях среди руководства "Крымэнерго" после шторма
Несколько руководителей отделений "Крымэнерго" уволят за длительные задержки в восстановлении подачи электричества населению полуострова, сообщает РИА Новости со ссылкой на главу РК Сергей Аксенов.
По его словам, такое решение принято по итогам рассмотрения последствий ликвидации стихийного бедствия. Ранее руководитель региона анонсировал, что в отношении глав муниципальных образований и возглавляющих отделения "Крымэнерго" сотрудников проведут служебное расследование. Оно связано с длительным восстановлением электроснабжения в домах крымчан, пострадавших от шторма.
Как отметил Аксенов, уже уволен начальника РЭС Черноморского района, планируется увольнение начальника РЭС в Сакском районе. Также он анонсировал замену начальников подразделений на местах.
26 ноября на Крым обрушился самый мощный за всю историю метеонаблюдений ураган. Порывы ветра достигали скорости 40 метров в секунду. Он повалил деревья и опоры ЛЭП, обрывал провода, срывал кровли со зданий. В некоторых местах вода с моря затопила дороги, разрушила набережные.
Предварительная сумма ущерба, нанесенная ураганом, оценена в более 39 миллиардов рублей.