Аксенов заявил об увольнениях среди руководства "Крымэнерго" после шторма

Несколько руководителей отделений "Крымэнерго" уволят за длительные задержки в восстановлении подачи электричества населению полуострова, сообщает РИА Новости со ссылкой на главу РК Сергей Аксенов.

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По его словам, такое решение принято по итогам рассмотрения последствий ликвидации стихийного бедствия. Ранее руководитель региона анонсировал, что в отношении глав муниципальных образований и возглавляющих отделения "Крымэнерго" сотрудников проведут служебное расследование. Оно связано с длительным восстановлением электроснабжения в домах крымчан, пострадавших от шторма.

Как отметил Аксенов, уже уволен начальника РЭС Черноморского района, планируется увольнение начальника РЭС в Сакском районе. Также он анонсировал замену начальников подразделений на местах.

26 ноября на Крым обрушился самый мощный за всю историю метеонаблюдений ураган. Порывы ветра достигали скорости 40 метров в секунду. Он повалил деревья и опоры ЛЭП, обрывал провода, срывал кровли со зданий. В некоторых местах вода с моря затопила дороги, разрушила набережные.