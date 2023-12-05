В Кремле высказались о формате участия России в саммите G20

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что формат участия России в саммите «Большой двадцатки» (G20) пока не решался. Об этом пишет РИА Новости.

«Пока до этого еще дело не дошло. В любом случае, так или иначе Россия продолжает принимать участие в форуме», — сказал представитель Кремля.

Ранее президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва заявил, что российский лидер Владимир Путин будет приглашен на саммит G20 в 2024 году. Он также подчеркнул, что Россия, как, например, и Соединенные Штаты, не признает юрисдикцию Международного уголовного суда (МУС).