Песков сообщил, что Путину понравилась форум-выставка "Россия" на ВДНХ

Президент России Владимир Путин живо заинтересовался выставкой-форумом "Россия" на ВДНХ, которую посетил накануне, сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Песков сообщил, что Путину понравилась форум-выставка "Россия" на ВДНХ
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"Путину, безусловно, там понравилось, он живо интересовался теми павильонами, которые осмотрел. Конечно, физически невозможно за один приезд посмотреть все. Но, действительно, то, что он успел посмотреть, - это очень интересно", - сказал Песков.