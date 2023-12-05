Песков сообщил, что Путину понравилась форум-выставка "Россия" на ВДНХ
Президент России Владимир Путин живо заинтересовался выставкой-форумом "Россия" на ВДНХ, которую посетил накануне, сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
"Путину, безусловно, там понравилось, он живо интересовался теми павильонами, которые осмотрел. Конечно, физически невозможно за один приезд посмотреть все. Но, действительно, то, что он успел посмотреть, - это очень интересно", - сказал Песков.