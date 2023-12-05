Песков прокомментировал номинацию Путина на звание «Человек года» от Times
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал номинацию Владимира Путина на звание «Человек года» от американского издания Time.
Представитель Кремля отметил, что роль президента России сложно переоценить, однако эта конкретная номинация значения не имеет.
— Можно сказать одно: нужно быть очень близоруким политически и географически, чтобы не замечать роли Путина в мировых делах, — передает слова пресс-секретаря президента ТАСС.
В 2007 году издание Time уже давало Путину титул Человека года, а также не единожды вносило его имя в списки самых влиятельных персон.
Владимир Путин оказался в списке претендентов на звание Человека года по версии американского издания Time 4 декабря. На данный момент в списке претендентов на звание Человека года находятся еще девять персон. Например, в шорт-лист вошли британский король Карл III, исполнительница Тейлор Свифт и легендарная кукла Барби. Касательно причастности Владимира Путина к этому списку отмечается, что в текущем году российский лидер столкнулся с угрозой из-за мятежа «Группы Вагнера», однако сумел не только противостоять ему, но и укрепить позиции.
В 2022 году Человеком года по версии американского журнала Time стал президент Украины Владимир Зеленский.