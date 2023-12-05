Песков прокомментировал номинацию Путина на звание «Человек года» от Times

— Можно сказать одно: нужно быть очень близоруким политически и географически, чтобы не замечать роли Путина в мировых делах, — передает слова пресс-секретаря президента ТАСС.

В 2007 году издание Time уже давало Путину титул Человека года, а также не единожды вносило его имя в списки самых влиятельных персон.

Владимир Путин оказался в списке претендентов на звание Человека года по версии американского издания Time 4 декабря. На данный момент в списке претендентов на звание Человека года находятся еще девять персон. Например, в шорт-лист вошли британский король Карл III, исполнительница Тейлор Свифт и легендарная кукла Барби. Касательно причастности Владимира Путина к этому списку отмечается, что в текущем году российский лидер столкнулся с угрозой из-за мятежа «Группы Вагнера», однако сумел не только противостоять ему, но и укрепить позиции.