Президент Ирана приедет в Москву для переговоров с Путиным

Президент Ирана Эбрахим Раиси приедет в четверг, 7 декабря, в Москву на встречу с президентом России Владимиром Путиным. RT на русском

Визит состоится по приглашению президента России Владимира Путина. Стороны планируют обсудить взаимодействие в экономической сфере, а также вопросы регионального и международного характера. ТАСС

В российской столице президент Ирана проведет консультации по двусторонним вопросам двух стран, включая экономическое взаимодействие, а также обсудит ситуацию в Палестине. Газета.ру