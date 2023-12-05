Президент Ирана приедет в Москву для переговоров с Путиным

Президент Ирана Эбрахим Раиси приедет в четверг, 7 декабря, в Москву на встречу с президентом России Владимиром Путиным. RT на русском
Визит состоится по приглашению президента России Владимира Путина. Стороны планируют обсудить взаимодействие в экономической сфере, а также вопросы регионального и международного характера. ТАСС
В российской столице президент Ирана проведет консультации по двусторонним вопросам двух стран, включая экономическое взаимодействие, а также обсудит ситуацию в Палестине. Газета.ру
До этого Путин обсуждал с иранским лидером палестинскую проблематику в ходе телефонного разговора. Тогда он акцентировал внимание на том, что любые формы насилия в отношении мирного населения неприемлемы, и отметил, что в России сопереживают всем пострадавшим в результате конфликта. Парламентская газета