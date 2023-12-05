Лавров: РФ рассчитывает на участие Алиева в работе неформального саммита СНГ

"В самом конце месяца, по традиции в начале рождественских дней в Санкт-Петербурге пройдут заседания Высшего Евразийского экономического совета и неформальный саммит СНГ, где мы рассчитываем на участие, как это было и в прошлые годы, президента Азербайджана Ильхама Гейдаровича Алиева", - сказал глава российского дипведомства.