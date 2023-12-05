Западные дроны, которые ведут разведку у берегов Крыма в Черном море, следует признать законной целью для поражения, заявил депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет.

Шеремет заявил РИА «Новости», что украинским ракетным атакам или налетам дронов на Крым всегда предшествуют многочасовые разведывательные операции западных БПЛА в Черном море. Депутат выразил уверенность, что собранные дронами разведданные затем передают украинской стороне.

«Разведывательные дроны надо объявить законной целью для поражения. Их нужно уничтожать вне всякого сомнения», – подчеркнул депутат Госдумы.