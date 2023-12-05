Депутат Шеремет призвал уничтожать западные дроны у берегов Крыма

Западные дроны, которые ведут разведку у берегов Крыма в Черном море, следует признать законной целью для поражения, заявил депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет.

Депутат призвал уничтожать западные дроны у берегов Крыма
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Шеремет заявил РИА «Новости», что украинским ракетным атакам или налетам дронов на Крым всегда предшествуют многочасовые разведывательные операции западных БПЛА в Черном море. Депутат выразил уверенность, что собранные дронами разведданные затем передают украинской стороне.

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«Разведывательные дроны надо объявить законной целью для поражения. Их нужно уничтожать вне всякого сомнения», – подчеркнул депутат Госдумы.

Ранее в Минобороны сообщили, что системы российской ПВО ночью уничтожили 22 украинских БПЛА и перехватили еще 13 над акваторией Азовского моря и территорией Крыма.