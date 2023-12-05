В Госдуме начали проработку вопроса амнистии ряда женщин

Сейчас власти прорабатывают вопрос об амнистии ряда категорий женщин, которые отбывают наказание. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на главу думского комитета по госстроительству и законодательству Павла Крашенинникова.

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"Прорабатываем данный вопрос. Но он не только эмоционально правильный, но требует криминологических оснований: какие составы, стадии, количество и так далее", – поделился Крашенинников.

Ранее Владимир Путин в ходе заседания Совета по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) предложил изучить вопрос амнистии некоторых категорий женщин, отбывающих наказание. Президент призвал подготовить и принять соответствующее решение по этой теме.