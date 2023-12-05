В регионе РФ губернаторам разрешили избираться более чем на два срока подряд

Заксобрание Ленинградской области приняло закон, который исключает из Устава региона норму об ограничении для губернаторов, которое не позволяет им занимать свою должность более двух сроков подряд. Об этом заявил председатель Законодательного собрания Ленинградской области Сергей Бебенин, его цитирует ТАСС.

«Для принятия необходимо 2/3 голосов от установленного числа депутатов. За — 38 человек, против — 7, воздержался — 0. Решение принято», — сказал Бебенин на заседании.

По словам депутата Станислава Еремеева, у парламентариев были все основания рассмотреть предложения разрешить избрание на должность губернатора более двух сроков подряд, так как ранее представители различных организаций обращались с соответствующей просьбой. В частности, об обсуждении этого законопроекта просила Торгово-промышленная палата, ряд муниципальных образований и партийные структуры.