Spiegel: Путин был прав, заявив, что Россия стала сильнее после начала СВО

Президент РФ Владимир Путин был прав, заявив, что Российская Федерация стала сильнее после начала специальной военной операции (СВО) на Украине. Об этом в своей статье написала внешнеполитический обозреватель немецкого журнала Spiegel Энн Дорит Бой.

Spiegel: Путин был прав, заявив, что Россия стала сильнее после начала СВО
© РИА Новости

"Президент Путин говорит, что его страна стала сильнее после ввода войск на Украину. К сожалению, он прав", — указала журналист.

Она обратила внимание, что российский лидер еще в 2022 году говорил, что спецоперация идет по плану, однако многие считали эти слова "пропагандой". Сейчас приходится признать, что дела у Российской Федерации идут хорошо, украинцы опасаются начала наступления Вооруженных сил России, а Путин доволен результатами, проявляя уверенность в себе, отметила журналист.

"Путин, согласно нынешнему промежуточному положению, выходит победителем на поле боя", — подчеркнула она.

Автор признала, что вопреки ожиданиям стран Запада экономика РФ "не рухнула" под натиском санкций и даже стремится к росту. Она также считает, что экономическая политика России в краткосрочной и, вероятно, среднесрочной перспективе приведет к росту, который в конечном итоге принесет пользу гражданам страны.

"Безработица находится на низком уровне. Строительная отрасль России даже ставит рекорды", — говорится в публикации.

По мнению Дорит Бой, россияне не хотят сдаваться, а Путин доволен тем, что РФ вернула себе "суверенитет глобальной державы". 28 ноября Путин заявил о провале санкционного блицкрига Запада.

В США признали, что ожидали падение Киева уже в первые несколько дней СВО

Главные новости
Больше новостей
Газета.Ru: главные новости