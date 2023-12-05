Путин предложил изменить статус многодетных семей

Ввести для многодетных семей всероссийский статус пообещал президент России Владимир Путин на заседании Совета по развитию гражданского общества и правам человека. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на официальный сайт Кремля.

«Статус должен быть, причем он должен быть всероссийским — не локальным. Обязательно над этим подумаем», — пообещал он.

Глава государства напомнил, что этот вопрос уже не в первый раз поднимается перед правительством РФ, и пояснил, почему решить его не так-то просто.

По его словам, в основном этот статус присваивается на региональном уровне, и не у всех регионов есть финансовые возможности для реализации подобной меры. Путин подчеркнул, что, например, бесплатная парковка автомобилей многодетных семей, которая есть в Москве, — «лишь один из аспектов».

Президент РФ также обещал подумать над способом документально подтверждать количество повзрослевших детей для многодетных родителей. Одна из участниц заседания пожаловалась, что в паспорта родителей не вписывают детей после 14 лет, поэтому родство приходится подтверждать свидетельствами о рождении, которые родители должны носить с собой. Владимир Путин предположил, что эту проблему можно решить переводом лишних документов в электронный формат.