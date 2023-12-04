Путин назвал уродливым термин «неграждане»

Президент России Владимир Путин на встрече с членами Совета по правам человека (СПЧ) прокомментировал термин «неграждане», который набирает популярность в ряде стран. Он назвал такое явление уродливым, передает ТАСС.

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«Это, безусловно, выбивающееся из правового режима почти всех цивилизованных стран такое положение людей, как "неграждане" — это вообще странное изобретение тех, кто претендует на то, чтобы считаться демократическими странами. Оно является, безусловно, уродливым и сейчас приобретает новое качество и новый размах», — сказал российский лидер.

Путин добавил, что Россия всегда исходила из принципа, что любой человек вправе самостоятельно принимать решение о том, в какой стране он хочет жить. По его словам, требуется корректировка отношений с теми государствами, в которых появляются различного рода притеснения населения.