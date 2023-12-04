Захарова предложила свой вариант имени для панды в Москве

"У каждого москвича появилась возможность внести свою лепту в развитие российско-китайских отношений - выбрать имя для родившейся в московском зоопарке панды. Как вы знаете, родители пока еще безымянной малышки - Жуи и Диндин - находятся в Москве в соответствии с двусторонним договором аренды. Их потомство тоже должно вернуться в Китай. А вот с каким именем, зависит от выбора москвичей", - написала официальный представитель МИД РФ в своем Telegram-канале.