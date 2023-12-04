Путин заявил, что надеется на улучшение отношений между Россией и Британией

Президент РФ Владимир Путин заявил, что надеется на дальнейшее улучшение отношений между Россией и Великобританией. Об этом сообщает РИА «Новости».

Путин заявил, что надеется на улучшение отношений между Россией и Британией
© РИА Новости

Такое заявление Путин сделал во время церемонии вручения верительных грамот послам. По его словам, ранее странам получалось выстраивать положительные отношения для обеспечения мировой стабильности.

«Нынешнее состояние дел в диалоге с Лондоном общеизвестно, будем надеяться, что ситуация, все-таки, в интересах наших двух стран и народов будет меняться к лучшему», — заявил он.

Путин также добавил, что несколько дней назад отмечалось 80-летие Тегеранской конференции трех союзных держав — это мероприятие заложило основы современной системы международных отношений.

«В послевоенный период и до недавнего времени нашим странам удавалось выстраивать взаимодействие, исходя из внимания своей особой ответственности за поддержание глобального мира, стабильности и безопасности, как постоянных членов Совбеза ООН», — добавил он.

Ранее Путин посетил международный форум «Мы вместе».

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