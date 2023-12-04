Путин заявил, что надеется на улучшение отношений между Россией и Британией
Президент РФ Владимир Путин заявил, что надеется на дальнейшее улучшение отношений между Россией и Великобританией. Об этом сообщает РИА «Новости».
Такое заявление Путин сделал во время церемонии вручения верительных грамот послам. По его словам, ранее странам получалось выстраивать положительные отношения для обеспечения мировой стабильности.
«Нынешнее состояние дел в диалоге с Лондоном общеизвестно, будем надеяться, что ситуация, все-таки, в интересах наших двух стран и народов будет меняться к лучшему», — заявил он.
Путин также добавил, что несколько дней назад отмечалось 80-летие Тегеранской конференции трех союзных держав — это мероприятие заложило основы современной системы международных отношений.
«В послевоенный период и до недавнего времени нашим странам удавалось выстраивать взаимодействие, исходя из внимания своей особой ответственности за поддержание глобального мира, стабильности и безопасности, как постоянных членов Совбеза ООН», — добавил он.
Ранее Путин посетил международный форум «Мы вместе».