МИД РФ: на Украине происходит жесткий раздел на приверженцев Зеленского и Залужного

"Сейчас вот мы наблюдаем по социологии, доступной нам, что примерно сравнялись рейтинги Зеленского и Залужного, но при этом у Зеленского очень серьезный, большой уже накопленный базис негатива. Поэтому вот это противопоставление играет явно против Зеленского, и это очень сильно его нервирует", - подчеркнул посол.