МИД РФ: на Украине происходит жесткий раздел на приверженцев Зеленского и Залужного

Жесткий раздел на приверженцев действующего главы украинского государства Владимира Зеленского и главнокомандующего Вооруженными силами Украины Валерия Залужного происходит на Украине перед президентскими выборами. Об этом заявил ТАСС посол по особым поручениям МИД России по преступлениям киевского режима Родион Мирошник.

МИД РФ: на Украине происходит жесткий раздел на приверженцев Зеленского и Залужного
© РИА Новости

"Происходит вот это противостояние, то есть отсутствие монолитности в управлении Украиной, политическом управлении, происходит достаточно жесткий раздел на команды приверженцев того или иного кандидата", - сказал он.

Дипломат в этой связи также указал, что на сегодняшний день "Украина сегодня представляет <...> свое, увы, обычное "майданное" состояние, когда на фоне какого-то всплеска происходит попытка поближе добраться к властной кормушке либо возглавить эту власть, ускорив таким образом свои социальные лифты личные".

Мирошник также обратил внимание на наличие структур, "которые заинтересованы в том, чтобы вместе с Зеленским тот же негатив, накопленный за это время в украинской политике, просто куда-то ушел, как концы в воду".

"Сейчас вот мы наблюдаем по социологии, доступной нам, что примерно сравнялись рейтинги Зеленского и Залужного, но при этом у Зеленского очень серьезный, большой уже накопленный базис негатива. Поэтому вот это противопоставление играет явно против Зеленского, и это очень сильно его нервирует", - подчеркнул посол.