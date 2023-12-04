Путин назвал диверсию на "Севпотоках" одной из причин подорванных отношений с ФРГ
Президент России Владимир Путин на церемонии вручения верительных грамот со стороны иностранных послов рассказал об отношениях Москвы и Берлина. Об этом пишет РИА «Новости».
Глава государства отметил, что Россия и Германия свыше 50 лет развивали выгодное сотрудничество, страна снабжала немецких партнеров энергоресурсами по выгодным ценам, но оно было подорвано терактом на «Северных потоках».
Нынешнее замороженное сотрудничество РФ и ФРГ не выгодно обеим странам, но прежде всего самой Германии, заявил Владимир Путин.
Президент уточнил, что из-за разрыва связей в экономической и политической сферах пострадали и ранее успешно развивавшиеся контакты в научно-образовательной и культурно-гуманитарной сферах, а также связи по линии гражданских обществ.