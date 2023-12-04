Президент России Владимир Путин на церемонии вручения верительных грамот со стороны иностранных послов рассказал об отношениях Москвы и Берлина. Об этом пишет РИА «Новости».

Глава государства отметил, что Россия и Германия свыше 50 лет развивали выгодное сотрудничество, страна снабжала немецких партнеров энергоресурсами по выгодным ценам, но оно было подорвано терактом на «Северных потоках».

Нынешнее замороженное сотрудничество РФ и ФРГ не выгодно обеим странам, но прежде всего самой Германии, заявил Владимир Путин.