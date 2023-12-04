Путин: Россия не примет блоковый статус
Президент России Владимир Путин на церемонии вручения верительных грамот рассказал иностранным послам о политике страны. Об этом пишет РИА «Новости».
Путин пригласил дипломатов посетить выставку «Россия». Он отметил, что она расскажет о стране.
Глава государства отметил, что Москва проводит независимую политику, открыта к сотрудничеству. Вместе с тем, добавил президент, «Россия не приемлет блоковый статус».
Путин напомнил, что в 2024 году Россия будет председательствовать в БРИКС. Он уточнил, что Москва намерена содействовать повышению роли организации.
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