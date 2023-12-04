Путин: Россия не примет блоковый статус

Президент России Владимир Путин на церемонии вручения верительных грамот рассказал иностранным послам о политике страны. Об этом пишет РИА «Новости».

Российский лидер попросил послов отнестись с пониманием к переносу вручения верительных грамот.

Путин пригласил дипломатов посетить выставку «Россия». Он отметил, что она расскажет о стране.

Глава государства отметил, что Москва проводит независимую политику, открыта к сотрудничеству. Вместе с тем, добавил президент, «Россия не приемлет блоковый статус».