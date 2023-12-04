Совет Думы решил не проводить пленарное заседание 20 декабря
Совет Думы принял решение пленарное заседание 20 декабря не проводить. Об этом журналистам сообщил источник в аппарате Госдумы.
Таким образом, завершающее пленарное заседание осенней сессии состоится 19 декабря. Оно начнется в 10:00.
Ранее депутаты решили отменить назначенный на 20 декабря «правительственный час» с министром по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексеем Чекунковым. С ним парламентарии планировали обсудить реализацию мер по обеспечению социально-экономического развития Арктической зоны. Этот «правительственный час» решено перенести на следующую сессию.