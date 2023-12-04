Путин исполнит три мечты детей в рамках благотворительной акции "Елка желаний"

Президент РФ Владимир Путин во время посещения выставки "Россия" на ВДНХ также принял участие в благотворительной акции "Елка желаний".

© Российская Газета

Глава государства традиционно снял с елки три шара-открытки, на которых дети написали свои желания: попробовать себя в роли ведущей новостей, побывать на озере Байкал и посетить Эрмитаж. Владимир Путин пообещал их исполнить.