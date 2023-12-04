Путин вручил премию «Волонтер года»
На выставке-форуме «Россия» на ВДНХ президент Владимир Путин вручил премию «Волонтер года», ее получила Наталья Аминева с семьей.
Аминева – главный идейный вдохновитель всех волонтерских инициатив, она вместе с детьми, мужем и родителями помогает бойцам СВО, передает ТАСС.
Отмечается, что семья изготавливает для военнослужащих маскировочные сети и окопные свечи, вяжет носки.
Работая в детском эколого-биологическом центре, в 2017 году она создала детский волонтерский отряд «Юннаты из «Ростка». Группа занимается экологическим просвещением и природоохранной деятельностью, проводит экологические акции и уроки, экодесанты и экопикники. Отряд насчитывает уже 40 участников.