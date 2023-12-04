Россия ведет переговоры с несколькими странами о безвизовом режиме

"Идут у нас переговоры с рядом стран, но подробности я бы сейчас не хотел освещать, потому что эти переговоры в процессе: с кем-то в более продвинутой стадии, с кем-то в менее. Поэтому будем информировать по итогам, когда будет какой-то результат", - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.