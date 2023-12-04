Путина заметили в морозной Москве без шапки

Президент РФ Владимир Путин и Денис Мантуров (справа) во время посещения Международной выставки-форума «Россия» на ВДНХ

Президент России Владимир Путин прибыл на выставку-форум «Россия» на ВДНХ в Москве. Журналисты обратили внимание, что не смотря на мороз глава государства не надел головной убор.

Ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Михаил Леус сообщил, что за всю историю метеорологических наблюдений в Москве еще никогда не было столь большого количества осадков, которое пришлось на 3 декабря. По его словам, в воскресенье в столице выпало 10 мм осадков, и это только предварительные данные, поскольку снегопад продолжается.

Метель 3 декабря уже доставила немало проблем жителям и городским службам Москвы. Так, осадки спровоцировали семибалльные пробки в городе, перенос матча «Локомотив» — «Зенит» и массовую аварию с участием 20 автомобилей в Подмосковье. По информации синоптиков, снегопады прекратятся к утру 4 декабря.