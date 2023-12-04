Лавров оценил интерес Туркменистана к русскому языку

Россия позитивно воспринимает интерес Туркменистана к русскому языку, заявил глава российского министерства иностранных дел Сергей Лавров на встрече с туркменским коллегой Рашидом Мередовым.

В ходе встречи Лавров отметил стремление России и Туркменистана к взаимодействию в сфере реализации культурных и образовательных проектов, напомнив о создании Российско-туркменистанского университета и о строительстве нового здания Государственного Русского драматического театра, говорится в сообщении на сайте МИД.

«Искренне признательны туркменским друзьям за такое внимание именно к этой области, к обменам в сфере культуры, образования. Ваш интерес к русскому языку воспринимается нами позитивно», – сказал Лавров.

В ходе встречи министры также обсудили вопросы двусторонних отношений России и Туркменистана, в том числе график будущих контактов и взаимодействие на международных площадках.

Отмечается, что стороны подтвердили «взаимный настрой на дальнейшее укрепление российско-туркменистанского стратегического партнерства и развитие многопланового сотрудничества Москвы и Ашхабада».