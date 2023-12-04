Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев опубликовал новый мем, посвященный помощи западных стран Украине. Изображение появилось в его личном Telegram-канале.

На сгенерированной нейросетью картинке можно увидеть глав трех государств — президента США Джо Байдена, немецкого канцлера Олафа Шольца и французского лидера Эммануэля Макрона. При этом председатель правительства Германии сидит за заставленным едой праздничным столом, хозяин Белого дома прогуливается по пляжу, а президент Франции собирается выпить шампанское.

«Все наши мысли с тобой, Украина», — гласит надпись на изображении.

Телеграм-канал Дмитрий Медведев

Однако других комментариев к картинке Медведев не добавил.

17 ноября заместитель главы Совбеза РФ также опубликовал в социальных сетях мем о поддержке украинских властей со стороны стран Запада. В тот раз картинка была посвящена решению американского руководства принять бюджет, в котором не было пункта о финансировании Киева.

На иллюстрации изображены два персонажа — один из них с грустным лицом спрашивает, где деньги. В свою очередь, второй с ехидным выражением лица, которое известно среди пользователей интернета как Trollface, «обещает» собеседнику выделить средства в следующем году.