Песков: Путин посетит выставку-форум «Россия» на ВДНХ

Российский президент Владимир Путин сегодня впервые посетит выставку-форум «Россия» на ВДНХ в Москве.

Об этом заявил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Представитель Кремля отметил, что глава государства 4 декабря примет участие в церемонии награждения победителя номинации «Волонтёр года — 2023 в рамках международной премии «Мы вместе». По словам пресс-секретаря, церемония пройдёт на ВДНХ.

«И также президент посетит выставку», — рассказал Песков.

Ранее сообщалось, что двухмиллионный посетитель международной выставки-форума «Россия» получил в подарок сертификат на экскурсию на Саяно-Шушенскую ГЭС.