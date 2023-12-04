Песков ответил на вопрос о провокациях США

Россия не приветствует провокационные действия любого рода. Об этом в ходе конференц-колла заявил, отвечая на вопрос URA.RU, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков .

«В целом любого рода провокационные действия мы не приветствуем. Наоборот, приветствуются любые шаги, которые ведут к повышению взаимного доверия, предсказуемости и стабильности», — заявил Дмитрий Песков.

Ранее официальной представитель Южной зоны боевого командования Народно-освободительной армии Китая Тянь Цзюньли заявил о том, что корабль США нарушил суверенитет Китая. До этого США уже неоднократно провоцировали РФ.