Депутат Госдумы предложил учредить медаль имени Байдена
Депутат Госдумы от Крыма Михаил Шеремет предложил учредить медаль имени президента США Джо Байдена. Как сообщает РИА Новости, он предлагает он награждать ей людей, которые уехали и оболгали Россию.
Напомним, что накануне спикер палаты представителей Майк Джонсон заявил, что надеется продвинуться вперед с официальным голосованием по делу об импичменте Байдену. Он подчеркнул, что это «необходимый шаг» из-за препятствования Белого дома расследованию предполагаемых нарушений закона со стороны членов его семьи.
«С нашей стороны, в параллель конгрессу, нужно учредить медаль имени горе-злоумышленника Джо Байдена», — прокомментировал ситуацию Шеремет.
По мнению депутата, на лицевой стороне следует изобразить фигуру Байдена, спускающегося по скользкому трапу с самолета, а с тыльной — лицо Владимира Зеленского с гравировкой: «палач и предатель украинского народа». Награду следует крепить к колодке, которая переливается всеми цветами радуги, добавил депутат.