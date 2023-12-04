Депутат Госдумы от Крыма Михаил Шеремет предложил учредить медаль имени президента США Джо Байдена. Как сообщает РИА Новости, он предлагает он награждать ей людей, которые уехали и оболгали Россию.

Напомним, что накануне спикер палаты представителей Майк Джонсон заявил, что надеется продвинуться вперед с официальным голосованием по делу об импичменте Байдену. Он подчеркнул, что это «необходимый шаг» из-за препятствования Белого дома расследованию предполагаемых нарушений закона со стороны членов его семьи.

«С нашей стороны, в параллель конгрессу, нужно учредить медаль имени горе-злоумышленника Джо Байдена», — прокомментировал ситуацию Шеремет.