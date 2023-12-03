МИД России: БРИКС доработает модальности новой категории государств-партнеров

Межгосударственное объединение БРИКС во время председательства России в 2024 году доработает модальности новой категории государств-партнёров. Информацию об этом предоставили в Министерстве иностранных дел России.

В сообщении указывается, что российская делегация в ходе состоявшейся встречи шерп и су-шерп стран — членов БРИКС провела развёрнутую презентацию планов работы объединения на будущий год.

«В соответствии с решением Йоханнесбургского саммита пристальное внимание в ходе российской вахты будет уделено органичному встраиванию новых участников БРИКС в архитектуру многостороннего сотрудничества. Планируется также доработать модальности новой категории государств — партнёров объединения», — отметили в ведомстве.