В России отреагировали на готовность Эстонии закрыть границу

«Мы обычно такие вещи просто осуждаем, но в ответ не закрываем свои границы. Тем более у нас, наоборот, начинается эксперимент с электронной визой для граждан — двухнедельная виза, чтобы посетить нашу страну, будет доступна для ряда стран. Мы всегда обычно асимметрично отвечаем, уверена, мы простым людям никакие препоны строить не собираемся. Пусть они понимают, что их политики эти препоны делают, а мы не делаем. Мы ждем людей к нам в гости, как ждали и всегда будем ждать. Политиков, которые такие решения принимают, мы можем в списки внести, еще что-то, так бывает, но, чтобы это делать по отношению к гражданам — нет», — добавила парламентарий.