Медведев похвалил главу Пентагона Остина за искренность

"Министр обороны США Остин раскрыл военную тайну. Прямолинейный и простодушный человек, генерал без колебаний назвал причину вмешательства США в конфликт между Россией и Украиной, - написал политик на английском языке на своей странице в соцсети X (ранее - Twitter). - Это... необходимость модернизации оборонной промышленности США на $40 млрд. Какой искренний человек!". ТАСС