Медведев похвалил главу Пентагона Остина за искренность

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев похвалил главу американского Пентагона Ллойда Остина за то, что тот придал огласке настоящую причину помощи Украины, которой является развитие военно-промышленного комплекса Соединенных Штатов Америки. Вечерняя Москва

"Министр обороны США Остин раскрыл военную тайну. Прямолинейный и простодушный человек, генерал без колебаний назвал причину вмешательства США в конфликт между Россией и Украиной, - написал политик на английском языке на своей странице в соцсети X (ранее - Twitter). - Это... необходимость модернизации оборонной промышленности США на $40 млрд. Какой искренний человек!". ТАСС

Медведев констатировал, что действия США направлены на рост выпуска военной продукции и создание новых рабочих мест. nsn.fm

Зампред Совбеза допустил, что речь идет и об огромной прибыли, которую получают компании, близкие к администрации президента США Джо Байдена. news.ru

Медведев похвалил главу Пентагона Остина за искренность
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