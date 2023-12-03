Депутат Останина раскритиковала идею налога на бездетность

Мы не может дать жилье всем желающим, а на ипотеку могут рассчитывать лишь люди из обеспеченной семьи либо с высокой заработной платой, что практически невозможно без большого опыта работы. И поэтому депутату Федорову я бы посоветовала внимательнее изучить принципы поддержки молодежи советских времен, прежде чем такие инициативы предлагать. Им бы лишь кого-то обобрать и нажиться на этом, – сказала Останина.