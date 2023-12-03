Медведев прокомментировал наращивание расходов США на боеприпасы для Украины

"И нет, речь идет даже не о противостоянии России с целью уменьшения ее обороноспособности. Оказывается, все дело - в выпуске оборонной продукции для увеличения объемов военного производства и создания рабочих мест. И, возможно, в огромной прибыли, которую получают от этого компании, близкие к администрации [президента США Джо] Байдена", - констатировал зампред Совбеза России.