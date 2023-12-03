В Госдуме предложили ввести налог на бездетность

В Госдуме РФ предложили ввести налог на бездетность в России . Это предложение высказал депутат и член комитета нижней палаты парламента по бюджету и налогам Евгений Федоров .

«Ввести налог на бездетность, как в Советском союзе — было бы неплохо. Необходимо стимулировать рождение детей, в том числе, через материнский капитал. Если денег будет не хватать для этих проектов, надо вводить налог», — сообщил Федоров в беседе с радиостанцией « Говорит Москва ».

В Госдуме не все разделяют идею внедрить налог на бездетность. Часть депутатов считает, что это может привести к ряду негативных последствий. В партии «Новые Люди» заявили, что наказывать рублем тех, кто и так в силу бедности боится заводить детей, больше похоже на издевательство, чем на стимулирование рождаемости.