В Госдуме оценили вероятность импичмента президенту США

Конгресс США вряд ли запустит процедуру импичмента в отношении президента Джо Байдена, заявил NEWS.ru первый зампред комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков. По его словам, пока рано говорить о том, будет ли нынешний глава Белого дома участвовать в выборах и сможет ли в них победить. Пока он находится у власти, маловероятно, что против него будут возбуждать какие-либо дела, подчеркнул Новиков.