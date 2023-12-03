В Совфеде оценили призыв Столтенберга готовиться к плохим новостям с Украины

Председатель комиссии Совфеда по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков счел призыв генсека НАТО Йенса Столтенберга готовиться к плохим новостям из Украины признанием, что конфликт разворачивается в проигрышную для Киева сторону. Соответствующая публикация появилась в его Telegram-канале. По словам Пушкова, еще полгода назад из Столтенберга было "невозможно выдавить признание", что конфликт склоняется не в пользу Киева.

"На фоне этого заявления его призыв "помогать Украине как в хорошие, так и в тяжелые времена", выглядит констатацией того, что тяжелые времена уже наступили и вряд ли отступят", — написал сенатор.

Он подчеркнул, что подобного развития событий следовало ожидать, так как контрнаступление Украины захлебнулось, санкции в отношении Москвы не сработали, а страны Глобального Юга не изменили позиции по конфликту.

"Кризис на Ближнем Востоке дополнительно спутал карты. Можно, разумеется, как глава Пентагона Ллойд Остин, утверждать, что США способны действовать одновременно на двух направлениях - украинском и ближневосточном. Но, как показывает развитие событий и внутри, и вовне США, не на словах провозглашать, а успешно проводить такую политику на деле неизмеримо сложнее", — констатировал политик.

До этого генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг заявил, что ситуация в конфликте для Украины может ухудшиться из-за недостаточной помощи со стороны Запада.

"Нам нужно готовиться к плохим новостям", — отметил он. Столтенберг обратил внимание, что конфликты "развиваются поэтапно".