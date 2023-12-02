Сенатор рассказал о возможностях для России из-за бессилия Запада

Глава комиссии Совета Федерации по информполитике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков заявил, что Россию ожидают новые возможности из-за неспособности Запада убедить Глобальный Юг поддержать санкционную политику против Москвы . Его слова приводит РИА Новости .

Пушков ответил на вопрос о росте экономики России на фоне введенных против нее санкций и указал четыре причины, почему так происходит. Среди них — появление российских компаний вместо ушедших из страны, активизация работы военно-промышленного комплекса, а также продажа газа и нефти за пределами Европы.