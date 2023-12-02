Сенатор рассказал о возможностях для России из-за бессилия Запада
Глава комиссии Совета Федерации по информполитике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков заявил, что Россию ожидают новые возможности из-за неспособности Запада убедить Глобальный Юг поддержать санкционную политику против Москвы. Его слова приводит РИА Новости.
Пушков ответил на вопрос о росте экономики России на фоне введенных против нее санкций и указал четыре причины, почему так происходит. Среди них — появление российских компаний вместо ушедших из страны, активизация работы военно-промышленного комплекса, а также продажа газа и нефти за пределами Европы.
«Четвертая причина состоит в том, что страны Глобального Юга не поддержали западные санкции, в результате чего мы получаем необходимую нам продукцию — не всю, но немалую часть, в арабских странах, в Китае, в государствах Азии и Латинской Америки», — рассказал сенатор.
Ранее страны «глобального Юга» не заинтересовались мирной формулой Украины, поскольку их внимание отвлек на себя палестино-израильский конфликт. По данным агентства Bloomberg, старания Киева и президента страны Владимира Зеленского оказались напрасными.