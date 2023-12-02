Медведев охарактеризовал работу на юридическом поприще в 1990-е

Работа на юридическом поприще в 1990-е годы была исключительно сложной на фоне необходимости создания новых норм и попыток продвигать проекты, заявил зампред Совбеза России Дмитрий Медведев на вручении премии «Юрист года – 2023».

По словам Медведева, работать было сложно, так как в 90-е годы создавался фундамент нового законодательства, передает ТАСС.

Зампред Совбеза добавил, что «старые нормы оказались отринуты, где-то справедливо, где-то не очень справедливо».

Во время своей речи Медведев указал, что российские юристы делают все, чтобы сводить на нет попытки других стран «навязать право избранных».