Стало известно место бывшей работы журналистки, которую «подколол» Лавров

Журналистка телекомпании Deutsche Welle* (внесена Минюстом РФ в список иноагентов) Александра фон Намен, которую глава МИД России Сергей Лавров поставил на место на пресс-конференции в Скопье, пять лет работала в Москве, следует из ее биографии на сайте канала. Отмечается, что фон Намен — один из самых опытных корреспондентов этого СМИ.

© Пресс-служба МИД РФ

Во время пребывания в российской столице она освещала политику главы государства Владимира Путина. В ее послужном списке также работа в Вашингтоне во время президентства Дональда Трампа. Теперь женщина трудится в Брюсселе, возглавляя бюро телеканала.

Лавров на пресс-конференции по итогам совета министров иностранных дел (СМИД) Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) в македонском столице отказался отвечать фон Намен на вопрос о судьбе организации. Глава МИД отметил, что в России принято уважать журналистов, а не диктовать им, что писать.