Медведев предупредил о рисках вмешательства во внутренние дела России
Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев рассказал на своей странице в социальной сети «ВКонтакте», что Россия на вмешательство во внутренние дела со стороны западных стран, поддержку псевдооппозиции будет отвечать прямо пропорционально или асимметрично.
Медведев напомнил, что в утверждённой главой государства Владимиром Путиным в марте текущего года Концепции внешней политики России закреплена правомерность принятия мер, необходимых для пресечения недружественных действий, представляющих угрозу суверенитету и территориальной целостности.
Политик подчеркнул, что в отношении дружественно настроенных стран Россия будет и далее применять принципы добрососедства и благожелательного невмешательства.
В отношении противников, заметил Медведев, может быть использована стратегия «справедливого проецирования силы» во всех сферах – военной, экономической, культурной, транспортно-логистической, информационно-технологической и ряде других.
Зампред Совбеза РФ отметил, что США и их союзники все еще «обладают достаточным разрушительным потенциалом и будут и дальше отравлять жизнь на планете. Хотя их возможности совсем не безграничны, а в мире устали от навязываемых англосаксонских неоколониальных порядков».
Медведев резюмировал, что на вмешательство во внутрироссийские дела, поддержку разнообразных псевдооппозиционных манкуртов, желающих распада России, страна везде где возможно будет отвечать всеми доступными способами, прямо пропорционально степени агрессии или, в случае необходимости – асимметрично.