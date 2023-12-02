Медведев предупредил о рисках вмешательства во внутренние дела России

Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев рассказал на своей странице в социальной сети «ВКонтакте», что Россия на вмешательство во внутренние дела со стороны западных стран, поддержку псевдооппозиции будет отвечать прямо пропорционально или асимметрично.

Медведев напомнил, что в утверждённой главой государства Владимиром Путиным в марте текущего года Концепции внешней политики России закреплена правомерность принятия мер, необходимых для пресечения недружественных действий, представляющих угрозу суверенитету и территориальной целостности.

Политик подчеркнул, что в отношении дружественно настроенных стран Россия будет и далее применять принципы добрососедства и благожелательного невмешательства.

В отношении противников, заметил Медведев, может быть использована стратегия «справедливого проецирования силы» во всех сферах – военной, экономической, культурной, транспортно-логистической, информационно-технологической и ряде других.

Зампред Совбеза РФ отметил, что США и их союзники все еще «обладают достаточным разрушительным потенциалом и будут и дальше отравлять жизнь на планете. Хотя их возможности совсем не безграничны, а в мире устали от навязываемых англосаксонских неоколониальных порядков».