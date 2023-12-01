Захарова высмеяла дискуссию об исключении РФ из ОБСЕ

Официальный представитель МИД России Мария Захарова с иронией высказалась о словах министра иностранных дел Северной Македонии Буяра Османи по поводу дискуссии об исключении РФ из ОБСЕ. Свое мнение на этот счет она высказала у себя в Telegram-канале.

Захарова напомнила, что ранее Османи заявил о том, что дискуссия об исключении России из ОБСЕ «исчерпала себя».

«А была? Надо же. Все пропустили», — отреагировала на это она.