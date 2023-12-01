Захарова высмеяла дискуссию об исключении РФ из ОБСЕ
Официальный представитель МИД России Мария Захарова с иронией высказалась о словах министра иностранных дел Северной Македонии Буяра Османи по поводу дискуссии об исключении РФ из ОБСЕ. Свое мнение на этот счет она высказала у себя в Telegram-канале.
Захарова напомнила, что ранее Османи заявил о том, что дискуссия об исключении России из ОБСЕ «исчерпала себя».
«А была? Надо же. Все пропустили», — отреагировала на это она.
Напомним, что глава МИД РФ Сергей Лавров принял участие во встрече Совета глав МИД стран ОБСЕ, которое прошло в Северной Македонии 30 ноября — 1 декабря. Последний раз он участвовал в этом заседании два года назад в Стокгольме. На фоне участия во встрече Лаврова Польша, Украина и страны Прибалтики не посетили ее.
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