Стали известны планы Путина на предстоящую неделю

Президент России Владимир Путин на предстоящей неделе планирует провести заседание Совета по правам человека, также у российского лидера запланированы международные контакты. Об этом сообщили в программе "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия-1".

Кроме того, у Путина ожидается выступление по случаю Дня Героев Отечества (он отмечается 9 декабря) и планируется поездка в один из регионов России. В Кремле пока не сообщали о таких планах главы государства.

Также Путин выступит на форуме ВТБ "Россия зовет!" и примет верительные грамоты у вновь прибывших послов из более чем 20 государств, включая Великобританию и Германию.