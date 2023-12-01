МИД прокомментировал закрытие Германией трех генеральных консульств в РФ

Берлин принял решение о закрытии генеральных консульств в Калининграде, Новосибирске и Екатеринбурге в соответствии с проводимой политикой, направленной на разрыв всего комплекса отношений России и Германии.

Об этом говорится на сайте российского внешнеполитического ведомства.

«Данные действия предпринимаются германскими властями в соответствии с проводимой правительством ФРГ политикой, направленной на разрыв всего комплекса российско-германских отношений», — говорится в заявлении.

Кроме того, Берлин своими действиями стремится минимизировать двусторонне взаимодействие с Россией в дипломатическом измерении, добавили в министерстве.

Ранее германское генконсульство закрыли в Новосибирске и Екатеринбурге.